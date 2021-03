Cosa succede quando si muore? La tesi di un utente di TikTok diventa virale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chiunque si sarà chiesto almeno una volta nella vita Cosa accade quando si muore. Una domanda a cui ha provato a rispondere un utente di TikTok, che ha pubblicato un video dove spiega la sua teoria. Nel filmato, diventato rapidamente virale, Brandon Monhollen cerca di spiegare non solo l’aldilà, ma anche il bizzarro fenomeno del déjà vu. Nella clip, pubblicata lunedì 1 marzo, Monhollen spiega di aver sentito parlare di questa possibile spiegazione “sei mesi fa”. “quando moriamo, la luce alla fine del tunnel è la luce di un altro ospedale“, dice nel video, in riferimento ai racconti di molte persone uscite miracolosamente dal coma che rivelano di aver visto una luce in fondo ad un tunnel e di aver sentito una forte attrazione verso di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chiunque si sarà chiesto almeno una volta nella vitaaccadesi. Una domanda a cui ha provato a rispondere undi, che ha pubblicato un video dove spiega la sua teoria. Nel filmato,to rapidamente, Brandon Monhollen cerca di spiegare non solo l’aldilà, ma anche il bizzarro fenomeno del déjà vu. Nella clip, pubblicata lunedì 1 marzo, Monhollen spiega di aver sentito parlare di questa possibile spiegazione “sei mesi fa”. “moriamo, la luce alla fine del tunnel è la luce di un altro ospedale“, dice nel video, in riferimento ai racconti di molte persone uscite miracolosamente dal coma che rivelano di aver visto una luce in fondo ad un tunnel e di aver sentito una forte attrazione verso di ...

bancaetica : Cosa succede quando la #finanza, attraverso strumenti come i derivati, inizia a occuparsi di materie prime agricole… - EnricoLetta : In 3anni ci sono stati 164 cambi di casacca in Parlamento. Non c’entra la coscienza. Né all’ EuroParlamento né in n… - Corriere : Inter: Suning sospesa in Borsa, voci di un cambio di proprietà. Che succederà alla soci... - luvdesyree : @RiservaC cosa succede? - l4stl0st : Non importa cosa io stia facendo, se sto guidando, seguendo le lezioni, studiando, pulendo e ordinando casa ... suc… -