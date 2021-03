Conte: “Dobbiamo migliorare in fase di realizzazione. Il Parma non merita quella classifica” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Parma di domani sera. Queste le sue parole: “Mi aspetto un match difficile, ci hanno sempre creato dei problemi con una sola nostra vittoria e due pareggi da quando sono qui. In questo momento ha una classifica pesante, ma ha anche esperienza e qualità, un ottimo tecnico e perciò servirà grande attenzione. Serve il giusto approccio contro una squadra che sa proporsi e far male in ripartenza” Dove l’Inter può ancora migliorare per vincere lo scudetto? – “Nell’efficacia in fase realizzativa perché creiamo tante occasioni da gol e con tutta la squadra, non solo con gli attaccanti. Dobbiamo essere più cinici” La squadra è cresciuta nel gestire le pressioni? – “Si, le pressioni saranno ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con ildi domani sera. Queste le sue parole: “Mi aspetto un match difficile, ci hanno sempre creato dei problemi con una sola nostra vittoria e due pareggi da quando sono qui. In questo momento ha unapesante, ma ha anche esperienza e qualità, un ottimo tecnico e perciò servirà grande attenzione. Serve il giusto approccio contro una squadra che sa proporsi e far male in ripartenza” Dove l’Inter può ancoraper vincere lo scudetto? – “Nell’efficacia inrealizzativa perché creiamo tante occasioni da gol e con tutta la squadra, non solo con gli attaccanti.essere più cinici” La squadra è cresciuta nel gestire le pressioni? – “Si, le pressioni saranno ...

