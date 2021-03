Come funziona il pass vaccinale in Israele, tra privacy e libertà (Di mercoledì 3 marzo 2021) Israele è tuttora il leader indiscusso in fatto di vaccinazioni contro il Covid-19. Aver vaccinato metà dei 9 milioni di abitanti (di cui l’80% con la seconda dose) ha permesso al Paese mediorientale di riaprire negozi, centri commerciali e strutture ricreative lo scorso 21 febbraio. In contemporanea, il governo ha lanciato un’iniziativa altrettanto futuristica (almeno per il resto del mondo): un passaporto sanitario, noto Come “pass verde”. L’idea è di consentire alle persone immunizzate di poter ricominciare a vivere normalmente, lasciandoli usufruire liberamente di luoghi a rischio contagio mentre gli altri aspettano di essere vaccinati. Il detentore di pass verde può sfoderare lo smartphone ed esibire la sua immunità attraverso un’applicazione apposita (o un codice a barre stampato). Vale per chi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021)è tuttora il leader indiscusso in fatto di vaccinazioni contro il Covid-19. Aver vaccinato metà dei 9 milioni di abitanti (di cui l’80% con la seconda dose) ha permesso al Paese mediorientale di riaprire negozi, centri commerciali e strutture ricreative lo scorso 21 febbraio. In contemporanea, il governo ha lanciato un’iniziativa altrettanto futuristica (almeno per il resto del mondo): unaporto sanitario, notoverde”. L’idea è di consentire alle persone immunizzate di poter ricominciare a vivere normalmente, lasciandoli usufruire liberamente di luoghi a rischio contagio mentre gli altri aspettano di essere vaccinati. Il detentore diverde può sfoderare lo smartphone ed esibire la sua immunità attraverso un’applicazione apposita (o un codice a barre stampato). Vale per chi ...

Adnkronos : #Cashbackdistato annullato? Come funziona, cosa può succedere - gaiatortora : @beppe_grillo Praticamente una unica verità. Come nelle migliori dittature. E invece no caro Beppe non funziona così. - fattoquotidiano : “Sono italiana residente a Dubai, dove ho scelto di fare il vaccino cinese. Ecco come funziona negli Emirati” - Astolfo1968 : RT @RadioSavana: Scandalo a #Sanremo. Ristorante aperto di sera ad uso esclusivo dei dirigenti Rai che deridono la plebe. Chi non ha tesser… - irritatrix : RT @RadioSavana: Scandalo a #Sanremo. Ristorante aperto di sera ad uso esclusivo dei dirigenti Rai che deridono la plebe. Chi non ha tesser… -