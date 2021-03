Chi è il legittimo ambasciatore del Myanmar all’ONU? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al momento ce ne sono due, quello in carica da prima del colpo di stato e quello scelto dai militari: e l'ONU non sa che fare Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al momento ce ne sono due, quello in carica da prima del colpo di stato e quello scelto dai militari: e l'ONU non sa che fare

matteosalvinimi : #Salvini: Occorrerà tornare a controllo legittimo dei confini. Ieri nella relazione in Parlamento dei Servizi di si… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Chi è il legittimo ambasciatore del Myanmar all’ONU? - ilpost : Chi è il legittimo ambasciatore del Myanmar all’ONU? - Salinge06174892 : RT @stenodelfo: @pizziliberal @GerardoDAmico @matteograndi @inail_gov @RobertoBurioni Ah, e chi stabilirebbe chi è un coglione e chi non lo… - Sovranista2B : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Occorrerà tornare a controllo legittimo dei confini. Ieri nella relazione in Parlamento dei Servizi di sicur… -