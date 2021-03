Benevento, finalmente Gaich: titolare contro il Verona (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il debutto in Serie A contro in Napoli-Benevento, Adolfo Gaich partirà titolare contro il Verona al posto di Lapadula Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi è pronto ad un importante cambio di formazione per la partita di questa sera contro il Verona. Come riferito da Corriere dello Sport Adolfo Gaich è infatti destinato ad una maglia da titolare prendendo il posto di Gianluca Lapadula al centro dell’attacco giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il debutto in Serie Ain Napoli-, Adolfopartiràilal posto di Lapadula Il tecnico delFilippo Inzaghi è pronto ad un importante cambio di formazione per la partita di questa serail. Come riferito da Corriere dello Sport Adolfoè infatti destinato ad una maglia daprendendo il posto di Gianluca Lapadula al centro dell’attacco giallorosso. Leggi su Calcionews24.com

Benevento - Verona, le probabili formazioni del match QUI BENEVENTO - Inzaghi deve sciogliere qualche dubbio. In difesa è vivo il ballottaggio tra Tuia e ... Da non sottovalutare la carta Gaich , finalmente l'argentino potrebbe avere una chance. - ...

