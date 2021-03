Alberto Genovese | il suo bodyguard accusa Massimo Giletti | “Sapete cosa fa Fabrizio Corona per lui?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Simone Bonino, 40 anni, un metro e novanta per centoventi chili di peso, è l’ormai ex guardia del corpo personale die in un’intervista a Libero ripercorre il loro rapporto, rivelando retroscena inediti su. Per quasi un anno e mezzo, Bonino si è occupato della sicurezza dell’imprenditore del digitale ora in carcere con l’di stupro: a metterli in contatto erano stati alcuni conoscenti in comune, che gli dissero che un imprenditore,, “aveva avuto dei problemi con un gruppo di albanesi e quindi necessitava di qualcuno che si occupasse della sua sicurezza”, come spiega a Libero. “ha chiamato il 19 novembre scorso ...