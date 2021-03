Acilia | morte del 16enne | spunta l’ipotesi choc | «In fuga dal rito satanico»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il male che ha stroncato Riccardo, a soli 16 anni, è stato, presumibilmente, un arresto cardiaco improvviso. La tragedia, davanti agli occhi degli amici, è avvenuta venerdì scorso, poco dopo le 18:00, nei pressi del Parco della Madonnetta ad, in via Bruno Majoli. Leggi anche:, Riccardo morto a 16 anni per arresto cardiaco: «Stava scappando, lo inseguivano con un’accetta» La pista dell’omicidio colposo Una zona tranquilla, o almeno lo era fino a poco tempo fa. Ora non più: spazzatura, bottiglie rotte e calcinacci sono ovunque, ma non solo. All’interno di alcuni stabili i muri sono ricoperti di scritte sataniche, che non farebbero presagire nulla di buono. Ma perché Riccardo scappava? Da cosa stava fuggendo? La Polizia sta indagando per accertarsi di cosa sia realmente accaduto al sedicenne. Per ora si hanno solo delle dichiarazioni, ma la ...