WhatsApp permette di importare pacchetti di sticker di terze parti (Di martedì 2 marzo 2021) , anche animati. Scopriamo la feature in attesa che arrivi anche da noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 marzo 2021) , anche animati. Scopriamo la feature in attesa che arrivi anche da noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WhatsApp permette di importare pacchetti di sticker di terze parti - XX_VITTORIO : RT @ScugnizziFifa: Oltre alla gestione del club gli scugnizzi si stanno impegnando molto per creare un torneo divertente che permette a tut… - scubidueu : WhatsApp si è aggiornata e permette ora di silenziare i video prima di inviarli. Ecco come fare su iPhone e smartph… - RTAllProClub : RT @ScugnizziFifa: Oltre alla gestione del club gli scugnizzi si stanno impegnando molto per creare un torneo divertente che permette a tut… - ILOVEPROCLUB1 : RT @ScugnizziFifa: Oltre alla gestione del club gli scugnizzi si stanno impegnando molto per creare un torneo divertente che permette a tut… -