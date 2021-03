Uomini e Donne | anticipazioni del 2 marzo | la scelta di Roberta e Riccardo

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 2 marzo 2021) Secondo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio alle 14:45 andrà in onda la puntata che è stata registrata lo scorso 24 febbraio. La puntata odierna partirà con il botto, infatti sarà in programma ladiGuarnieri eDi Padua. Dopo una serie di tira e molla i due storici opinionisti del Trono over consapevoli di essere innamorati l’uno dell’altra decideranno di lasciare il programma Mediaset per vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News. Trono over:decidono di lasciare ...