Trasformare la foto ritratto in un video che fa muovere testa e viso (Di martedì 2 marzo 2021) Abbiamo parlato molte volte, in questo blog, di immagini animate, perchè sono obiettivamente molto attraenti e divertenti da vedere. Mentre fino a qualche anno fa gli effetti animati alle immagini sembravano molto artificiali e poco realistici, le recenti tecnolgoie basate su intelligenza artificiale hanno portato un realismo incredibile, che permette non solo di animare il viso di una persona in una foto, ma anche di creare video mettendo un'altra faccia al protagonista (i cosidetti video deepfake). L'ultima novità viene dal sito MyHeritage, forse il più famoso dei siti per creare l'albero genealogico di famiglia, che ha rilasciato un'applicazione web per animare il viso nelle foto, con l'obiettivo dichiarato di dare vita ai defunti. Grazie a questo servizio, i vecchi ritratti vengono ... Leggi su navigaweb (Di martedì 2 marzo 2021) Abbiamo parlato molte volte, in questo blog, di immagini animate, perchè sono obiettivamente molto attraenti e divertenti da vedere. Mentre fino a qualche anno fa gli effetti animati alle immagini sembravano molto artificiali e poco realistici, le recenti tecnolgoie basate su intelligenza artificiale hanno portato un realismo incredibile, che permette non solo di animare ildi una persona in una, ma anche di crearemettendo un'altra faccia al protagonista (i cosidettideepfake). L'ultima novità viene dal sito MyHeritage, forse il più famoso dei siti per creare l'albero genealogico di famiglia, che ha rilasciato un'applicazione web per animare ilnelle, con l'obiettivo dichiarato di dare vita ai defunti. Grazie a questo servizio, i vecchi ritratti vengono ...

viaggrego : RT @viaggrego: Trasformare vecchie #foto in #video con #MyHeritage - viaggrego : Trasformare vecchie #foto in #video con #MyHeritage - RobertoMaestro : Animare vecchie fotografie con MyHeritage - Paolella_Mauri : La conoscenza, l’amore per la sapienza ed il piacere della scoperta ci consentono di trasformare una immane in una… - Sara63661986 : RT @italianarmyfam_: ??CONFERMATO Si tratta proprio di un visualizzatore per pellicole. Alcune persone della generazione più giovane potreb… -