Out in the Street | il valore dei sindaci 5 Stelle

di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau Venerdì 5 marzo la nuova puntata del tour "Out in the Street" ci porterà a scoprire in diretta web un altro comune e i tanti progetti realizzati dal gruppo MoVimento 5 Stelle che lo amministra. I gruppi territoriali del MoVimento 5 Stelle sono formati da persone appassionate che per un periodo di tempo si prestano alla politica e si dedicano alla cosa pubblica. Quando vengono scelti per amministrare il loro comune solitamente rompono gli schemi, risolvono problemi affrontando le cose da un'ottica diversa. Nei comuni amministrati dal MoVimento 5 Stelle vengono realizzate con tenacia idee nuove soprattutto per aumentare la partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini, l'ascolto e ...

