Nuovo Dpcm, Galli: “Scuola va chiusa in alcune aree” (Di martedì 2 marzo 2021) “La Scuola va chiusa, almeno in determinate aree del paese”. Il professor Massimo Galli non ha dubbi. Il tema della chiusura delle scuole, mentre la diffusione del coronavirus è spinta dalle varianti covid, condiziona anche il Nuovo Dpcm. “Non si poteva parlare del ruolo della Scuola nella trasmissione del virus, era un totem: la Scuola in realtà ha sempre avuto questo ruolo, mi dispiace, bisogna prenderne atto”, dice il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a L’aria che tira. “La variante inglese ha il 37-38% di contagiosità in più. E’ molto più in grado di infettare i giovani, nonostante questi soggetti abbiano forse recettori meno sensibili. Giovani e bambini hanno maggiore occasione sociale di contatto, è quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) “Lava, almeno in determinatedel paese”. Il professor Massimonon ha dubbi. Il tema della chiusura delle scuole, mentre la diffusione del coronavirus è spinta dalle varianti covid, condiziona anche il. “Non si poteva parlare del ruolo dellanella trasmissione del virus, era un totem: lain realtà ha sempre avuto questo ruolo, mi dispiace, bisogna prenderne atto”, dice il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a L’aria che tira. “La variante inglese ha il 37-38% di contagiosità in più. E’ molto più in grado di infettare i giovani, nonostante questi soggetti abbiano forse recettori meno sensibili. Giovani e bambini hanno maggiore occasione sociale di contatto, è quello ...

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - larenait : Zaia al vertice per il Dpcm. Lanzarin: «Crescita contenuta, ma preoccupano le varianti». Qui la DIRETTA di oggi:… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 2… -