LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: Johaug parte a razzo, buona prova per ora di Francesca Franchi (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Risale anche Debertolis, mentre Johaug è al km 2.8 con 6’26” come tempo, nove secondi in meno rispetto a Diggins. Fossesholm intanto è piuttosto lontana, a 9?4 al km 1.5. 13:42 Karlsson passa con 3 secondi di ritardo rispetto a Johaug, finora è l’unica a tenerla seriamente. Diggins passa al 5° km in 10’58?1. Comarella al 6.8 in 17’12?1 a 34?1 da Janatova. 13:41 In casa Italia distanti Debertolis e Scardoni, mentre Comarella tutto sommato sta mettendo in piedi una buona prova. 13:40 Franchi passa seconda in 16’53?2 al km 6.8 a 4?7 da Janatova. 13:39 Therese Johaug non ha pietà di nessuna! 6?4 di vantaggio al km 1.5. E la sensazione è che abbia già deciso di uccidere questa gara, mentre sono partite sia ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 Risale anche Debertolis, mentreè al km 2.8 con 6’26” come tempo, nove secondi in meno rispetto a Diggins. Fossesholm intanto è piuttosto lontana, a 9?4 al km 1.5. 13:42 Karlsson passa con 3 secondi di ritardo rispetto a, finora è l’unica a tenerla seriamente. Diggins passa al 5° km in 10’58?1. Comarella al 6.8 in 17’12?1 a 34?1 da Janatova. 13:41 In casa Italia distanti Debertolis e Scardoni, mentre Comarella tutto sommato sta mettendo in piedi una. 13:40passa seconda in 16’53?2 al km 6.8 a 4?7 da Janatova. 13:39 Theresenon ha pietà di nessuna! 6?4 di vantaggio al km 1.5. E la sensazione è che abbia già deciso di uccidere questa gara, mentre sono partite sia ...

