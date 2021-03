genovesergio76 : RT @Gazzetta_it: Passano gli anni, l’Inter cambia, idem proprietà, dirigenti e allenatori. Ma #Brozovic è sempre intoccabile #SerieA #Merca… - sportli26181512 : L’Inter cambia, ma Brozovic è sempre intoccabile: L’Inter cambia, ma Brozovic è sempre intoccabile All’Inter dal ge… - ElTrattore : RT @FcInterNewsit: GdS - Verso Parma-Inter: Conte ormai ha trovato il suo undici ideale e non cambia più. Confermato Eriksen, torna Hakimi… - Gazzetta_it : Passano gli anni, l’Inter cambia, idem proprietà, dirigenti e allenatori. Ma #Brozovic è sempre intoccabile #SerieA… - 55lx4 : RT @FcInterNewsit: GdS - Verso Parma-Inter: Conte ormai ha trovato il suo undici ideale e non cambia più. Confermato Eriksen, torna Hakimi… -

talmente una costante, che quasi ci si dimentica di lui. Epic Brozo è diventato ormai grande, ha superato tutti gli esami che gli si sono presentati davanti e ha sempre più in mano l'. L'ultima prova a cui è stato sottoposto non era affatto scontata: dividere la regia con Eriksen e modellare il proprio gioco. Come perno davanti alla difesa, intuizione di Spalletti per ...Non vale per l': la formazione titolare è stabile . A parte squalifiche o infortuni il blocco ... Insomma, squadra che vince non si. L'attacco è il migliore della serie A con 60 reti, la ...Il calciatore di proprietà del Napoli ha detto addio alla scuderia di Francesco Totti per affidarsi nuovamente al manager Vincenzo Pisacane, già agente di Lorenzo Insigne.TORINO (ITALPRESS) – “L’obiettivo nostro non cambia, siamo lontani per adesso dalla vetta ma i nostri obiettivi non cambiano. Pensiamo a vincere partita dopo partita, è nelle nostre corde. Non guardia ...