Il declino del Napoli è cominciato col no alle cessioni eccellenti

Nel campionato 2019/20 degli Amatori ACLI di calcio a 11, a Napoli spunta una formazione dal nome "Cacc e sord pappò". Un nome goliardico senz'altro da assegnare ad una squadra, che è anche una delle poche cose che resta di un concetto che ormai si distacca dalla realtà se associato al club. Aurelio De Laurentiis, storicamente accusato di cedere i giocatori migliori e investire meno di quanto incassato, è ormai una figura ben lontana da questa politica aziendale. Il Napoli negli ultimi anni ha respinto sistematicamente, non senza un po' di spocchia, delle offerte più che vantaggiose per diversi tesserati, che qualsiasi altra società probabilmente avrebbe accettato. I più richiesti del periodo recente sono stati Allan (dal Paris Saint-Germain, poi ceduto all'Everton per meno della metà) e Koulibaly, con il secondo che è tuttora un componente della rosa, ...

