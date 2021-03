Giorgi Forti | un Giusto

(Di martedì 2 marzo 2021) Ci ha lasciati il 2 marzo 2021 il nostro. Lui, che da ragazzo aveva conosciuto le leggi razziali e preso parte alla Resistenza, è stato una colonna del nostro sparuto gruppo di ebrei che si oppongono all’occupazione militare israeliana, fondato da Sveva Haertter nell’autunno del 2000, con le proteste e l’intifada seguite alla ‘passeggiata’ di Sharon sulla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme. Nel tentativo di render palese che non tutti gli ebrei sostengono le politiche di Israele, aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

