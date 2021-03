Ginnastica artistica, Serie A: si torna in gara! Brixia favorita con le Fate e Vanessa Ferrari, parte la corsa olimpica (Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 6 marzo andrà in scena la prima tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Sarà il PalaRossini di Ancona a ospitare l’appuntamento d’apertura del massimo campionato italiano a squadre: finalmente si tornerà in pedana dopo la lunga pausa invernale, si tratterà di un primo passo importante nel cammino che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo. Il ritorno in gara arriva qualche settimana dopo rispetto alle consuete abitudini, dunque gli atleti potrebbero essere anche un po’ più avanti a livello di forma visto che dal 21 al 25 aprile si disputeranno gli Europei a Basilea (verranno messi in palio due pass olimpici per sesso). Ci eravamo lasciati a novembre con i trionfi della Brixia Brescia al femminile della Virtus Pasqualetti Macerata al maschile. La Leonessa sarà ancora una volta la grande ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 6 marzo andrà in scena la prima tappa dellaA 2021 di. Sarà il PalaRossini di Ancona a ospitare l’appuntamento d’apertura del massimo campionato italiano a squadre: finalmente si tornerà in pedana dopo la lunga pausa invernale, si tratterà di un primo passo importante nel cammino che condurrà alle Olimpiadi di Tokyo. Il ritorno in gara arriva qualche settimana dopo rispetto alle consuete abitudini, dunque gli atleti potrebbero essere anche un po’ più avanti a livello di forma visto che dal 21 al 25 aprile si disputeranno gli Europei a Basilea (verranno messi in palio due pass olimpici per sesso). Ci eravamo lasciati a novembre con i trionfi dellaBrescia al femminile della Virtus Pasqualetti Macerata al maschile. La Leonessa sarà ancora una volta la grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ginnastica Riccione pronta all'esordio in serie A2 di Artistica Femminile Inizia la nuova stagione agonistica per la Asd Ginnastica Riccione. La squadra di Ginnastica Artistica femminile sta per affrontare la nuova avventura in Serie A2, categoria conquistata nel 2020 vincendo lo scudetto di Serie B a Napoli. La prima prova di A2 andrà in scena questo ...

Ginnastica artistica, Serie A 2021: programma, orario d'inizio, tv, streaming prima tappa Ancona (6 marzo) OA Sport Ginnastica artistica, Serie A: si torna in gara! Brixia favorita con le Fate e Vanessa Ferrari, parte la corsa olimpica Sabato 6 marzo andrà in scena la prima tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Sarà il PalaRossini di Ancona a ospitare l'appuntamento d'apertura del massimo campionato italiano a squadre: f ...

