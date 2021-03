sportli26181512 : Galante su #Ibrahimovic a Sanremo: 'Per noi interisti è meglio': A Storie Italiane l'ex calciatore ha commentato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Galante Ibrahimovic

Corriere dello Sport.it

ROMA - Ospite di Eleonora Daniele su Rai Uno Fabioha detto la sua sulla partecipazione di Zlatanal Festival di Sanremo 2021 . L'attaccante del Milan fa parte del cast della nuova edizione insieme a Fiorello ed Achille Lauro. "...... anche se non è ben chiaro cosa farà, forse canterà anche assieme al "collega" Sinisa Mihajlovic, altro grande ospite dell'evento: "lo conosco molto bene " racconta Fabio, ex ...A Storie Italiane l'ex calciatore ha commentato la partecipazione del collega al Festival: leggi le sue dichiarazioni integrali ...Fabio Galante in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane: si parla di Sanremo 2021 e della presenza di Ibrahimovic ...