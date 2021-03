Formula 1 - Alpine, la A521 è pronta al debutto (Di martedì 2 marzo 2021) La Alpine ha finalmente svelato la nuova A521, la monoposto con cui l'iconico marchio francese fa il proprio debutto in Formula 1. La vettura sarà affidata a un'inedita coppia di piloti formata da Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Il russo Daniil Kvyat è stato confermato come pilota di riserva. Nome nuovo, ma tanta esperienza. Pur essendo un nome totalmente nuovo per il circus, la struttura tecnica che caratterizza il team è di quelle storiche. La squadra di Enstone, infatti, può contare su una lunga esperienza iniziata nel 1981 con la Toleman che nel corso dei decenni si è evoluta grazie ai passaggi di proprietà nelle mani di Benetton, Renault e Lotus. Il team è tornato a far parte del gruppo Renault alla fine del 2015 e ha corso con il marchio della Losanga fino alla fine della scorsa stagione. A partire da ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 marzo 2021) Laha finalmente svelato la nuova, la monoposto con cui l'iconico marchio francese fa il proprioin1. La vettura sarà affidata a un'inedita coppia di piloti formata da Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Il russo Daniil Kvyat è stato confermato come pilota di riserva. Nome nuovo, ma tanta esperienza. Pur essendo un nome totalmente nuovo per il circus, la struttura tecnica che caratterizza il team è di quelle storiche. La squadra di Enstone, infatti, può contare su una lunga esperienza iniziata nel 1981 con la Toleman che nel corso dei decenni si è evoluta grazie ai passaggi di proprietà nelle mani di Benetton, Renault e Lotus. Il team è tornato a far parte del gruppo Renault alla fine del 2015 e ha corso con il marchio della Losanga fino alla fine della scorsa stagione. A partire da ...

