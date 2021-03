Filippi: “Concentrati in vista del Catania, un aspetto può fare la differenza. Boscaglia? Sono certo di una cosa” (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per Catania-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore in seconda Giacomo Filippi. "Siamo Concentrati e determinati alla partita contro il Catania e stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi. La squadra in questa stagione ha alternato prestazioni buone ad altre meno buone, anche durante gli allenamenti l'intensità a volte è calata. Sono sicuro che si potranno fare delle buone cose, voglio ringraziare Boscaglia per avermi permesso di entrare in ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno ildi Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore in seconda Giacomo. "Siamoe determinati alla partita contro ile stiamo cercando di prepararla nel migliore dei modi. La squadra in questa stagione ha alternato prestazioni buone ad altre meno buone, anche durante gli allenamenti l'intensità a volte è calata.sicuro che si potrannodelle buone cose, voglio ringraziareper avermi permesso di entrare in ...

