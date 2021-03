Ehm | Romaniello e Suriano “messi fuori” dal gruppo M5S alla Camera

(Di martedì 2 marzo 2021) I deputati Yana Ehm, Cristiane Simonasono stati postidalparlamentare del Movimento 5 stelle. La loro posizione sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro o si è astenuto in occasione della fiducia al governo Draghi. In particolare le loro stesse dichiarazioni pubbliche hanno tolto ogni dubbio a proposito delle ragioni delle loro assenze durante il voto. Lo riferiscono fonti parlamentari M5S.

Miti_Vigliero : RT @lucianoghelfi: Continuano le #espulsioni dal gruppo #M5S alla #Camera. Gli ultimi casi, secondo le agenzie, sono Cristian #Romaniello,… - giornaleradiofm : M5s:espulsi tre deputati da gruppo, assenti a voto su Draghi: (ANSA) - ROMA, 02 MAR - Sono in totale tre, si appren… - lserranoconde : RT @lucianoghelfi: Continuano le #espulsioni dal gruppo #M5S alla #Camera. Gli ultimi casi, secondo le agenzie, sono Cristian #Romaniello,… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Continuano le #espulsioni dal gruppo #M5S alla #Camera. Gli ultimi casi, secondo le agenzie, sono Cristian #Romaniello,… - lucianoghelfi : Continuano le #espulsioni dal gruppo #M5S alla #Camera. Gli ultimi casi, secondo le agenzie, sono Cristian… -

Ultime Notizie dalla rete : Ehm Romaniello

Sono in totale tre, si apprende da fonti parlamentari, gli espulsi dal gruppo M5S alla Camera. Si tratta di Cristian, Yanae Simona Suriano. "La loro posizione - spiegano le stesse fonti - sarebbe infatti assimilabile a quella di chi ha votato contro e si è astenuto in occasione della fiducia al ...A quanto si apprende da fonti parlamentari, i deputati Yana, Cristiane Simona Suriano sono stati posti fuori dal gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle alla Camera. La loro posizione sarebbe assimilabile a quella di chi ha votato contro o ...Roma, 3 febbraio 2021 - Pugno di ferro dei 5 stelle contro i ribelli all'interno del movimento. E' arrivata la comunicazione dell'espulsione anche per i deputati che erano assenti durante la fiducia a ...I deputati Yana Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano sono stati posti fuori dal gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle alla Camera. La loro posizione sarebbe assimilabile a quella di chi ha v ...