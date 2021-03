Cinema | addio all' attore Reg Lewis | Maciste di Cinecittà

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Los Angeles, 2 mar. - (Adnkronos) - L'ex culturista estatunitense Reg, campione di bodybuilding e Mister Universo, nonchè interprete dinei film mitologici girati a, è morto a Los Angeles all'età di 85 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta l'11 febbraio, è stato dato oggi dalla sorella Jeannine Abbott a funerali avvenuti a "The Hollywood Reporter", senza tuttavia precisare la causa del decesso. Era nato come Reginald Berniea Niles, in California, il 23 gennaio 1936. Riccio e con un fisico ben cesellato, Reginiziò giovanissimo come bodybuilder professionista, ottenendo nel corso della carriera i trofei di Mister Olympics (1956), Mister Universo (1957) e Mister America (1963). Agli inizi degli anni '60 si trasferì in Italia in cerca di ...