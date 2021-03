Chi è Random? Età e carriera di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è Gio Evan, il govane rapper è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021 Random, vero nome Emanuele Caso, è un giovane rapper italiano. È uno dei 26 concorrenti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo 2021. Il rapper è nato il 26 aprile 2001 in provincia di Napoli, a Massa di Somma, quando aveva due anni si è però trasferito insieme alla sua famiglia a Riccione. Grazie al padre si è appassionato alla musica quando era solo un bambino. A scuola iniziò a manifestare la sua passione per il mondo del rap e del freestyle, iniziò in quel periodo a scrivere testi suoi. Dopo aver visto un suo video su Youtube il produttore Zenit si offrì di lavorare con lui, il primo singolo che ha pubblicato è Giovane Oro. Pochi mesi dopo pubblica ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è Gio Evan, il govane rapper è tra i 26 Big inal Festival di, vero nome Emanuele Caso, è un giovane rapper italiano. È uno dei 26 concorrenti innella nuova edizione del Festival di. Il rapper è nato il 26 aprile 2001 in provincia di Napoli, a Massa di Somma, quando aveva due anni si è però trasferito insieme alla sua famiglia a Riccione. Grazie al padre si è appassionato alla musica quando era solo un bambino. A scuola iniziò a manifestare la sua passione per il mondo del rap e del freestyle, iniziò in quel periodo a scrivere testi suoi. Dopo aver visto un suo video su Youtube il produttore Zenit si offrì di lavorare con lui, il primo singolo che ha pubblicato è Giovane Oro. Pochi mesi dopo pubblica ...

airgibbo : INIZIO UNA NUZLOCKE su una Rom di Rosso Fuoco / Verdefoglia. Mettete like se volete che usi il vostro nome per uno… - QuelleOre : RT @crib61: Ma la gente che si improvvisa avvocato così dal nulla sparando discorsi a random su articoli e chi più ne ha più ne metta? Ci c… - tohackyourself : in che senso wrongonyou e Davide Shorty sono nella sezione nuove proposte mentre Fasma e Random sono fra i big di S… - RadioGoldAl : Chi è Random in gara al Festival di Sanremo 2021 - nefertari_andCo : Sono rientrata random su Safari e trovo aperta la pagina del sito del gf “chi vuoi eliminare?” e sotto le facce di… -