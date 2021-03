Chi è Francesca Michielin, la cantautrice di “Chiamami per nome” in coppia con Fedez (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Michielin torna sul palco di Sanremo per la 71esima edizione in coppia con Fedez con la canzone “Chiamami per nome”. Francesca, cantautrice e polistrumentista, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale, debutta nel 2011 partecipando e vincendo la quinta edizione di X-Factor, il talent di Sky Italia. Chi è Francesca Michielin: da X-Factor a Sanremo Francesca partecipa a Sanremo nel 2016 e arriva seconda con il brano Nessun grado di separazione e con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, nello stesso anno, con una performance suggestiva e apprezzatissima. Questa sera tornerà a calcare il palco dell’Ariston, nella 71° edizione del Festival di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)torna sul palco di Sanremo per la 71esima edizione inconcon la canzone “per”.e polistrumentista, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale, debutta nel 2011 partecipando e vincendo la quinta edizione di X-Factor, il talent di Sky Italia. Chi è: da X-Factor a Sanremopartecipa a Sanremo nel 2016 e arriva seconda con il brano Nessun grado di separazione e con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, nello stesso anno, con una performance suggestiva e apprezzatissima. Questa sera tornerà a calcare il palco dell’Ariston, nella 71° edizione del Festival di ...

