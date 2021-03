Caso Palamara, Clementina Forleo: “La magistratura non ha voluto cacciare i mercanti dal tempio” (Di martedì 2 marzo 2021) “Il libro di Palamara è lo specchio di quello che è successo. Il fatto che uscisse fuori la sua chat, rinvenuta casualmente dopo aver installato un trojan, è stato voluto da qualcuno. Qualcuno che aveva intenzione nel far uscire certe notizie. Poi il sequestro del cellulare e nessuno poteva pensare che potesse avere un archivio così colossale, messaggi rimasti nero su bianco. Con lui i vertici si spartivano nomine e incarichi, anche come silurare i colleghi scomodi”. Lo ha detto Clementina Forleo, attualmente gip del tribunale di Roma, in diretta dalla pagina Facebook del Fatto Quotidiano con Peter Gomez e Antonio Massari autore del libro Magistropoli, tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul Csm e sul Caso Palamara. “Quando il 30 maggio viene sequestrato il telefono a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Il libro diè lo specchio di quello che è successo. Il fatto che uscisse fuori la sua chat, rinvenuta casualmente dopo aver installato un trojan, è statoda qualcuno. Qualcuno che aveva intenzione nel far uscire certe notizie. Poi il sequestro del cellulare e nessuno poteva pensare che potesse avere un archivio così colossale, messaggi rimasti nero su bianco. Con lui i vertici si spartivano nomine e incarichi, anche come silurare i colleghi scomodi”. Lo ha detto, attualmente gip del tribunale di Roma, in diretta dalla pagina Facebook del Fatto Quotidiano con Peter Gomez e Antonio Massari autore del libro Magistropoli, tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul Csm e sul. “Quando il 30 maggio viene sequestrato il telefono a ...

