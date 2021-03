Benno Neumair | ora toccherà ascoltare la sua versione dei fatti

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il ritrovamento del cadavere della povera Laura Perselli nel fiume Adige lo scorso 6 febbraio, i carabinieri del nucleo sommozzatori di Genova Voltri stanno continuando a lavorare senza sosta nel tentativo di rinvenire anche il corpo di Peter, compagno di Laura. Il figlio della coppia,, che dal 29 gennaio si trova nel carcere di Bolzano con l’accusa di aver ucciso entrambi i genitori e di averne occultato i cadaveri e che, fino ad oggi, si è professato innocente, ha fatto sapere tramite i suoi legali che è disponibile ad essere interrogato dai pubblici ministeri Igor Secco e Federica Jovene per fornire la suadei. Intanto emergono importanti novità come il ritrovamento, sempre nel fiume Adige, di alcuni oggetti che potrebbero aver a che fare con il duplice ...

