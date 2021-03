Amici, Sangiovanni e Giulia di nuovo insieme: un gesto fa discutere (Di martedì 2 marzo 2021) I due allievi della scuola di Maria De Filippi si sono riavvicinati dopo una battuta d'arresto nel loro rapporto: il comportamento del cantante però non ha messo d'accordo tutti... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 marzo 2021) I due allievi della scuola di Maria De Filippi si sono riavvicinati dopo una battuta d'arresto nel loro rapporto: il comportamento del cantante però non ha messo d'accordo tutti... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Giulia e Sangiovanni, la classifica di J-Ax e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici20, guardate QUI ?https://t.co… - AmiciUfficiale : Giulia e Sangiovanni, la classifica di J-Ax e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici20, guardate QUI ? - occhidabambina : RT @HUGMEL0U: pensando a giulia entrata ad amici senza aver mai dato il primo bacio e sottona per sangiovanni e guardatela adesso cioè come… - gorgeovvs : RT @HUGMEL0U: pensando a giulia entrata ad amici senza aver mai dato il primo bacio e sottona per sangiovanni e guardatela adesso cioè come… - HUGMEL0U : pensando a giulia entrata ad amici senza aver mai dato il primo bacio e sottona per sangiovanni e guardatela adesso… -