Amadeus, il conduttore di Sanremo 2021: moglie, figli e carriera

Alla guida del Festival di Sanremo 2021 per il secondo anno consecutivo c'è Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, conduttore televisivo e radiofonico, showman ed ex dj italiano. Per la kermesse canora, oltre al ruolo di conduttore, Ama ricopre quello di direttore artistico. Ma chi è Amadeus? Il presentatore, da qualche anno volto di punta della Rai, esordisce negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Amadeus nasce a Ravenna il 4 settembre 1962 da Antonella e Corrado Sebastiani (di origine palermitana).

