Alto Calore, guasto a Cassano e acqua a rischio in 100 comuni: l'elenco (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrave guasto alla condotta di Cassano Irpino e acqua a rischio in 100 comuni tra Sannio e Irpinia. L'erogazione idrica – fa sapere l'Alto Calore – è attualmente sospesa e pertanto potrebbero verificarsi dei disservizi sia nel pomeriggio che fino a sera. Quella di Cassano, ricordiamolo, è una delle condotte più importanti per le aree interne e non certo la prima prima volta che si riscontrano problemi. Di seguito, l'elenco dei comuni "avvisati" dalla società di corso Europa: I comuni interessati: Ariano Irpino, Lioni, Torella Lombardi, Villamaina, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Torrioni, Chianche, Petruro Irpino, Santa Paolina, Torre Le Nocelle, Sant'Angelo a Cupolo, San ...

