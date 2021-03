279 studentesse rapite in Nigeria venerdì sono state liberate, dice il governo (Di martedì 2 marzo 2021) Le studentesse Nigeriane che lo scorso venerdì erano state rapite da un gruppo di uomini armati in una scuola di Jangebe, nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria, sono state liberate. Martedì un funzionario del governo Nigeriano ha detto a Leggi su ilpost (Di martedì 2 marzo 2021) Lene che lo scorsoeranoda un gruppo di uomini armati in una scuola di Jangebe, nello stato di Zamfara, nel nord-ovest della. Martedì un funzionario delno ha detto a

