Twitch | storico accordo tra la FIBA e la nota piattaforma streaming

(Di lunedì 1 marzo 2021) È ufficiale l’trae laper la trasmissione insulladelle più importanti partite di basket Ladidi Amazon,, è in una crescita sempre più grande e costante da circa 2 anni. Nata comeper lodi videogame, oggi può vantare una grandissima varietà di contenuti che vanno ad affiancarsi al gaming. Un esempio può essere l’arrivo sudelle squadre calcistiche, che si occupano di parlare con la chat dei vari eventi che coinvolgono la squadra. Questa espansione è stata percepita dache quindi ha deciso di investire anche su altri contenuti da fornire ai suoi utenti. Uno di questi è ...

Peppe_Doronzo : Twitch trasmetterà il basket in Italia: accordo storico con la FIBA - tjstackschips : RT @Ale_13Nesta: Poker Storico con: @GDS_1995 @mirko10official @AnimaleProtetto @lukettolongo88 @Pippomio82 @OffSidePage_ Guarda Ale_13Nest… - AnimaleProtetto : RT @Ale_13Nesta: Poker Storico con: @GDS_1995 @mirko10official @AnimaleProtetto @lukettolongo88 @Pippomio82 @OffSidePage_ Guarda Ale_13Nest… - OffSidePage_ : RT @Ale_13Nesta: Poker Storico con: @GDS_1995 @mirko10official @AnimaleProtetto @lukettolongo88 @Pippomio82 @OffSidePage_ Guarda Ale_13Nest… - Ale_13Nesta : Poker Storico con: @GDS_1995 @mirko10official @AnimaleProtetto @lukettolongo88 @Pippomio82 @OffSidePage_ Guarda Ale… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch storico

ZON.it

Si prosegue poi con loformat "Italia in vetrina" , dalle 12 alle 13, anche questo condotto ... https://www.youtube.com/user/RedRonnie?gl=IT&hl=it Periscope edi Red RonnieFacebook ...Si prosegue poi con loformat Italia in vetrina , dalle 12 alle 13, anche questo condotto ... https://www.youtube.com/user/RedRonnie?gl=IT&hl=it Periscope edi Red RonnieFacebook ...Twitch ha chiuso uno storico accordo con la FIBA, Federazione Internazionale di Pallacanestro. La FIBA ha già annunciato che, trai contenuti trasmessi su Twitch, troveremo le competizioni 3×3, l’EuroL ...Twitch amplia i suoi contenuti e porterà in Italia le partite di basket della FIBA. Infatti, è stato siglato uno storico accordo tra le due realtà.