“Sapete dove potete mettere il vostro cu***?”. Massimo Giletti, la misura è colma è ‘impazzisce’. Sfuriata in diretta (Di lunedì 1 marzo 2021) Massimo Giletti a Non è l’Arena sbotta dopo l’ennesimo servizio che dimostra le spese folli e gli sprechi della sanità. Il conduttore di La 7 non è nuovo a questo tipo di ‘rivolte’ contro la politica e durante la puntata trasmessa domenica 28 febbraio ha commentato durante gli sprechi. Insomma, passano i giorni, cambiano i vertici, ma tutto rimane invariato. La sanità della regione Calabria sembra sia destinata al baratro. Il commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, Giovanni Meloni, commenta affermando che “alcune scene appaiono un po’ deformate. Si faceva solo notare la necessità della prenotazione, un metodo che avevamo studiato con cura. Esiste la piattaforma di Poste Italiane con un sistema centralizzato per la prenotazione online, ma noi non l’abbiamo ancora avuto. E in altre regioni c’è già”.



