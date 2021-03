Roland Fischnaller da sogno, ma deve arrendersi per un centesimo. Ai Mondiali di snowboard a Rogla argento nel PGS (Di lunedì 1 marzo 2021) Roland Fischnaller continua a scrivere la storia dello snowboard italiano. La stella dell’alpino tricolore trova l’ennesima medaglia di una carriera davvero da incorniciare. Il 40enne nativo di Bressanone centra l’argento ai Mondiali di Rogla nel PGS, disciplina olimpica, andando vicinissimo al suo primo titolo nella specialità. Per il capitano della squadra tricolore sono sei medaglie iridate: questa è la terza nel gigante parallelo dopo l’argento del 2013 ed il bronzo del 2011. Altra giornata strepitosa per l’azzurro che nei primi turni ha rischiato molto con l’elvetico Nevin Galmarini, vincendo per soli due centesimi, ma poi ha trovato un cammino eccezionale fino alla Big Final. Di fronte però si è trovato il russo (senza bandiera a causa delle note vicende che ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021)continua a scrivere la storia delloitaliano. La stella dell’alpino tricolore trova l’ennesima medaglia di una carriera davvero da incorniciare. Il 40enne nativo di Bressanone centra l’aidinel PGS, disciplina olimpica, andando vicinissimo al suo primo titolo nella specialità. Per il capitano della squadra tricolore sono sei medaglie iridate: questa è la terza nel gigante parallelo dopo l’del 2013 ed il bronzo del 2011. Altra giornata strepitosa per l’azzurro che nei primi turni ha rischiato molto con l’elvetico Nevin Galmarini, vincendo per soli due centesimi, ma poi ha trovato un cammino eccezionale fino alla Big Final. Di fronte però si è trovato il russo (senza bandiera a causa delle note vicende che ...

