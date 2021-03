Ristrutturazione della Vela B di Scampia, varato il progetto. A fine anno via ai corsi della Federico II (Di lunedì 1 marzo 2021) Il programma di Restart Scampia sta andando avanti con il lavoro sulle residenze temporanee per consentire i lavori alla Vela Azzurra e il programma di trasformazione dell’intero lotto, con i nuovi edifici di residenza popolare e i servizi. È quanto si apprende da fonti del Comune di Napoli in merito all’appello a continuare i lavori alle Vele da parte del comitati di abitanti della zona. Dopo l’abbattimento della Vela Verde, che nel progetto è denominata Vela A, infatti, era necessario fare una variante al progetto per l’area di sedime della Vela abbattuta e per l’allestimento di insediamenti temporanei per procedere con il programma di svuotamento ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Il programma di Restartsta andando avanti con il lavoro sulle residenze temporanee per consentire i lavori allaAzzurra e il programma di trasformazione dell’intero lotto, con i nuovi edifici di residenza popolare e i servizi. È quanto si apprende da fonti del Comune di Napoli in merito all’appello a continuare i lavori alle Vele da parte del comitati di abitantizona. Dopo l’abbattimentoVerde, che nelè denominataA, infatti, era necessario fare una variante alper l’area di sedimeabbattuta e per l’allestimento di insediamenti temporanei per procedere con il programma di svuotamento ...

