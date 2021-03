Recovery | Cida | serve governance che consenta accesso di competenze manageriali

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Labitalia) - "Ladel Piano nazionale di resilienza e ripresa che il Governo Draghi porterà a Bruxelles, deve prevedere forme didie garantirne l'impatto su elaborazione e messa in opera dei progetti". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la Confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, durante un'audizione al Senato, sul Pnrr, presso le commissioni riunite Bilancio e Politiche europee. “Abbiamo apprezzato la scelta del nuovo Esecutivo di concentrare e centralizzare la fase decisionale e quella programmatoria, mentre avevamo sollevato qualche perplessità sulla creazione di troppe task force ‘scollegate' dalle sedi istituzionali competenti”, ha spiegato il presidente di. “Da subito ...

E' questa la formula per consentire l'ottimale utilizzo delle risorse previste dalPlan, secondo Mario Mantovani, il presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e ......30 audizione commissario sicurezza A24 - 25 Maurizio Gentile su Dpcm infrastrutture (Ambiente e Trasporti) 14,00 Dl piattaforma aerea multi - missione (Difesa) 14,10 audizionesuPlan (...“Insomma, a nostro avviso, occorre una scelta di fondo per realizzare una nuova versione del Recovery plan più solida e strutturata. Come Cida -ha ricordato Mantovani- abbiamo evidenziato che le prime ...