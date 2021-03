Ratzinger: 'Non ci sono due Papi, io ho lasciato in piena coscienza' (Di lunedì 1 marzo 2021) 'Non ci sono due Papi, il Papa è uno solo': a ribadirlo è Benedetto XVI a otto anni dalla data in cui la sua rinuncia al Papato, annunciata l'11 febbraio, è diventata esecutiva. E Ratzinger sottolinea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021) 'Non cidue, il Papa è uno solo': a ribadirlo è Benedetto XVI a otto anni dalla data in cui la sua rinuncia al Papato, annunciata l'11 febbraio, è diventata esecutiva. Esottolinea ...

