Ranking Atp lunedì 1 marzo 2021, Djokovic eguaglia Federer: 310 settimane in vetta (Di lunedì 1 marzo 2021) Novak Djokovic raggiunge Roger Federer. Il Ranking Atp pubblicato oggi, lunedì 1 marzo 2021, vede sempre il serbo al vertice: per lui è la settimana numero 310 della carriera in vetta al Ranking, eguagliando il record che appartiene allo svizzero. Considerando che Djokovic sarà al suo posto anche fra una settimana, dall’8 marzo il 33enne di Belgrado stabilirà un nuovo primato. Nessuna variazione, comunque, nelle prime dieci posizioni. Alle spalle di Nole rimane Rafael Nadal che però rischia ora di perdere la seconda piazza a favore di Daniil Medvedev: il maiorchino salterà Rotterdam e Acapulco e al russo basterebbe raggiungere le semifinali in Olanda per scavalcarlo. Quarto è Dominic Thiem, davanti a ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Novakraggiunge Roger. IlAtp pubblicato oggi,, vede sempre il serbo al vertice: per lui è la settimana numero 310 della carriera inalndo il record che appartiene allo svizzero. Considerando chesarà al suo posto anche fra una settimana, dall’8il 33enne di Belgrado stabilirà un nuovo primato. Nessuna variazione, comunque, nelle prime dieci posizioni. Alle spalle di Nole rimane Rafael Nadal che però rischia ora di perdere la seconda piazza a favore di Daniil Medvedev: il maiorchino salterà Rotterdam e Acapulco e al russo basterebbe raggiungere le semifinali in Olanda per scavalcarlo. Quarto è Dominic Thiem, davanti a ...

