Rai in lutto, la storica giornalista è morta all’improvviso (Di lunedì 1 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo. "Pensavamo a lei ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati". Di poco fa il tweet della rete, con i colleghi di Radio 3 che la ricordano così. È morta nella notte la giornalista Rossella Panarese, colonna di Rai Radio3, autrice e speaker di Radio3Scienza, programma quotidiano che va in onda da circa vent'anni. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio sulla rete per ricordare una delle voci più conosciute della radio pubblica. Non sono ancora note le cause della morte, né la data dei funerali. A dare la notizia, stamani in diretta, durante Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021) Il suo ricordo a fine articolo. "Pensavamo a lei ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati". Di poco fa il tweet della rete, con i colleghi di Radio 3 che la ricordano così. Ènella notte laRossella Panarese, colonna di Rai Radio3, autrice e speaker di Radio3Scienza, programma quotidiano che va in onda da circa vent'anni. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio sulla rete per ricordare una delle voci più conosciute della radio pubblica. Non sono ancora note le cause della morte, né la data dei funerali. A dare la notizia, stamani in diretta, durante Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio ...

TommyMediagold : Addio a #RossellaPanarese, autrice e voce #Radio3 - VaniaToni1 : Lutto nel mondo della #radio: è deceduta nella notte #RossellaPanarese, voce storica della radio pubblica, curatric… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Atalanta, lutto per la morte del 21enne #WillyTaBi Il giovane calciatore aveva rescisso ed era in Costa d'Avorio https://t… - laromanet : RT @RaiSport: #Atalanta, lutto per la morte del 21enne #WillyTaBi Il giovane calciatore aveva rescisso ed era in Costa d'Avorio https://t… - ssonia77 : RT @RaiSport: #Atalanta, lutto per la morte del 21enne #WillyTaBi Il giovane calciatore aveva rescisso ed era in Costa d'Avorio https://t… -