Nuovo Dpcm in nove punti: spostamenti, parrucchieri e seconde case, ecco tutte le novità (Di lunedì 1 marzo 2021) È in arrivo il primo Dpcm targato Mario Draghi. Il Nuovo testo infatti dovrebbe essere varato tra oggi e domani per entrare in vigore dal 6 marzo e restarci un mese. Le restrizioni... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 marzo 2021) È in arrivo il primotargato Mario Draghi. Iltesto infatti dovrebbe essere varato tra oggi e domani per entrare in vigore dal 6 marzo e restarci un mese. Le restrizioni...

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - fattoquotidiano : SCUOLE CHIUSE Da oggi uno studente su tre tornerà a fare lezione da casa. Ecco la mappa delle chiusure Regione per… - maddymaddy2021 : RT @leonemaschio: Bella gente giorno spero buono, in arrivo il nuovo Dpcm a tutti voi amici del mio ???? @Eclissi18 @liliaragnar @Viole… - ValeDarda : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #1marzo. Tra i temi: ??Governo al lavoro su nuovo #DPCM. Sardegna #zonabianca; ??Conte… -