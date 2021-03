Mo | Netanyahu | ‘Iran dietro esplosione a bordo cargo israeliano’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tel Aviv, 1 mar. (Adnkronos) – “Questa è stata davvero un’operazione dell’Iran. E’ chiaro”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin, accusando così la Repubblica Islamica per l’avvenuta la scorsa settimana adi unisraeliano nel Golfo di Oman. L’Iran “è il più grande nemico di Israele e lo stiamo colpendo in tutta la regione”, ha poi aggiunto il primo ministro rispondendo – come riporta il Times of Israel – a una domanda su una possibile risposta israeliana durante un’intervista registrata diffusa dall’emittente Kan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.