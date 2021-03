Lutto per Michele Placido, come è morto il fratello Vincenzo? (Di lunedì 1 marzo 2021) Lutto per Michele Placido, il regista e attore ha perso suo fratello Vincenzo, scomparso all’improvviso. Si è spento domenica 28 febbraio 2021 Vincenzo Placido, noto politico italiano e fratello dell’attore e regista Michele. L’uomo è stato stroncato improvvisamente da un infarto. A differenza del fratello artista, Michela ha dedicato tutta la sua vita alla politica ed’è stato tra ii massimi esponenti del Centro Destra della città di Lucca. LEGGI ANCHE>>> Riccardo Scamarcio contro Brenno Placido: volano schiaffi sul set LEGGI ANCHE>>>Michele Placido si confessa a Verissimo: “la mia love story con una suora” Lutto ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 marzo 2021)per, il regista e attore ha perso suo, scomparso all’improvviso. Si è spento domenica 28 febbraio 2021, noto politico italiano edell’attore e regista. L’uomo è stato stroncato improvvisamente da un infarto. A differenza delartista, Michela ha dedicato tutta la sua vita alla politica ed’è stato tra ii massimi esponenti del Centro Destra della città di Lucca. LEGGI ANCHE>>> Riccardo Scamarcio contro Brenno: volano schiaffi sul set LEGGI ANCHE>>>si confessa a Verissimo: “la mia love story con una suora”...

