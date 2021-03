Lazio-Torino domani in tv: data, orario e diretta streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Alle 18:30 di martedì 2 marzo Lazio e Torino scenderanno in campo in occasione dell’anticipo del turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A. All’Olimpico la squadra di Inzaghi proverà a reagire dopo la sconfitta contro il Bologna e cercherà i tre punti contro un Torino decimato dai casi Covid. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Alle 18:30 di martedì 2 marzoscenderanno in campo in occasione dell’anticipo del turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A. All’Olimpico la squadra di Inzaghi proverà a reagire dopo la sconfitta contro il Bologna e cercherà i tre punti contro undecimato dai casi Covid. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

