Juric: "A Benevento partita difficile ma possiamo dire la nostra" (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVerona – Un giorno in più di riposo ma un viaggio da sostenere. Il Verona, reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus, sarà di scena mercoledì sera sul campo del Benevento. Un turno infrasettimanale presentato questo pomeriggio da Ivan Juric. Il tecnico scaligero ha parlato dei giallorossi, dell'ultima prestazione e ha fornito alcuni spunti sulla formazione da opporre ai ragazzi di Filippo Inzaghi. Benevento – "Ci troveremo davanti una squadra esperta che sta facendo un ottimo campionato, ma come in ogni partita se diamo tutto possiamo dire la nostra. Mi sembra che tutti abbiano recuperato bene dopo l'impegno con la Juventus. All'andata in alcuni momenti abbiamo avuto delle difficoltà, ma offensivamente abbiamo fatto bene. Mi aspetto ...

