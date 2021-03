Julie and the Phantoms 2 stagione ci sarà? (Di lunedì 1 marzo 2021) Julie and the Phantoms 2: la prima stagione ha debuttato giovedì 10 settembre 2020 in streaming su Netflix. Ce ne sarà anche una seconda? Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 1 marzo 2021)and the2: la primaha debuttato giovedì 10 settembre 2020 in streaming su Netflix. Ce neanche una seconda? Tvserial.it.

auriluvslou : ATTENZIONE FAN DI JULIE AND THE PHANTOMS CHE NON HANNO NETFLIX!!! Per chi vuole vedere la serie in lingua original… - katsvuo : Tirei Julie - luvspacie : Tirei Julie - IadyIaura : Tirei Alex - yasccarvalh : Tirei Reggie -