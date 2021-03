Italiano | “Il pronostico non è dalla nostra parte | ma cercheremo di uscire a testa alta”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. “Abbiamo avuto solamente due giorni per preparare una delle gare più complicate del torneo. Non è facile, ma come è successo altre volte bisogna adattarsi e cercare in due allenamenti, di cui uno solo vero, di preparare tutto quello che dovremo fare. Ilnon èe la difficoltà è gigantesca, madie di cercare di mettere in campo le nostre qualità.di fare una grande gara, poi a fine partita tireremo le somme”.ha proseguito: “Credo che ora come ora le partite siano ancora tante. Il primo tempo con il ...

'Ilnon è dalla nostra parte e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più ... L'allenatore dello Spezia, Vincenzo, traccia la strada in vista della partita contro ...'Ilnon è dalla nostra parte, e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare ... L'allenatore dello Spezia, Vincenzo, traccia la strada in vista della difficile partita ..."Il pronostico non è dalla nostra parte, e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato, ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere i ...Riprovarci, perché no? Lo Spezia ha già fatto il colpaccio con il Napoli e con il Milan, ha messo in difficoltà l'Atalanta costingendola al pari, con la Roma ha pagato caro i minuti di recupero... Ins ...