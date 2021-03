Ibrahimovic a Sanremo: tra sketch con Fiorello e ‘Io Vagabondo’ con Mihajlovic (Di lunedì 1 marzo 2021) Ibrahimovic e Mihajlovic protagonisti sul palco di Sanremo. Lo dice Amadeus nel corso della conferenza stampa di apertura del Festival. “Lui sa che io e Fiorello siamo molto interisti – ha detto Amadeus – quindi c’è questo gioco di sfottò. Stiamo pensando insieme a delle cose, vedrete non solo il grande campione di calcio ma anche la sua simpatia.” Amadeus anticipa che con Fiorello e Zalatan Ibrahimovic ci sarà uno sketch dedicato alla loro fede interista. Inoltre, il calciatore ha voluto intensamente la presenza dell’amico Sinisa Mihajlovic: i due racconteranno il loro primo incontro e la storia del loro legame e canteranno insieme un classico come ‘Io Vagabondo’. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021)protagonisti sul palco di. Lo dice Amadeus nel corso della conferenza stampa di apertura del Festival. “Lui sa che io esiamo molto interisti – ha detto Amadeus – quindi c’è questo gioco di sfottò. Stiamo pensando insieme a delle cose, vedrete non solo il grande campione di calcio ma anche la sua simpatia.” Amadeus anticipa che cone Zalatanci sarà unodedicato alla loro fede interista. Inoltre, il calciatore ha voluto intensamente la presenza dell’amico Sinisa: i due racconteranno il loro primo incontro e la storia del loro legame e canteranno insieme un classico come ‘Io. SportFace.

