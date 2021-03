Frosinone-Monza: formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 marzo 2021) Domani 2 Marzo 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si disputerà la partita Frosinone-Monza di Serie B. Il Frosinone si trova in undicesima posizione con 33 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con Venezia, ha pareggiato con l’Ascoli e ha vinto con l’Entella. Infine ha pareggiato con il Pescara e ha perso con la Cremonese. Il Monza si trova al secondo posto con 43 punti e la sua striscia è altalenante. Ha pareggiato con con l’Empoli, ha vinto con il Vicenza e ha perso con il Pisa. Ha vinto con il Chievo e ha pareggiato con il Cittadella. Cremonese-Frosinone 4-0: Poker perfetto dei Grigiorossi Frosinone-Monza: quali saranno le probabili formazioni? Frosinone (3-5-2): Bardi, Curado, Ariaudo, Capuano, Salvi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Domani 2 Marzo 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova in undicesima posizione con 33 punti e la sua striscia è negativa. Ha perso con Venezia, ha pareggiato con l’Ascoli e ha vinto con l’Entella. Infine ha pareggiato con il Pescara e ha perso con la Cremonese. Ilsi trova al secondo posto con 43 punti e la sua striscia è altalenante. Ha pareggiato con con l’Empoli, ha vinto con il Vicenza e ha perso con il Pisa. Ha vinto con il Chievo e ha pareggiato con il Cittadella. Cremonese-4-0: Poker perfetto dei Grigiorossi: quali saranno le probabili(3-5-2): Bardi, Curado, Ariaudo, Capuano, Salvi, ...

psb_original : Monza, Brocchi: 'Bello ritrovare il mio amico Sandro. Frosinone? Non credo mai alel squadre in difficoltà' #SerieB - cops27mb1 : Diretta Live Frosinone-Monza (mar. 2/3, ore 17:00): i convocati brianzoli, out Balotelli, Boateng e Pirola… - cops27mb1 : Frosinone – Monza, Brocchi: ‘Non credo alle squadre in difficoltà, dovremo essere bravi a livello emotivo’… - TUTTOB1 : Frosinone, verso il Monza: Novakovich-Iemmello confermati in attacco - PianetaMilan : Panchina #Frosinone, #Nesta a rischio esonero: match col #Monza decisivo -