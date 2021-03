Focolaio Covid al carcere di Carinola: sindacati proclamano agitazione agenti (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI sindacati degli agenti della Polizia Penitenziaria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale in servizio in tutte le carceri campane, per protesta contro le “insoddisfacenti risposte avute dall’amministrazione penitenziaria sull’emergenza sanitaria in corso”; il riferimento è al carcere di Carinola (Caserta), dove un Focolaio di Covid ha già fatto tre vittime tra gli agenti in venti giorni – il 56enne assistente capo Angelo De Pari, deceduto ieri, il 50enne Giuseppe Matano e il 52enne Antonio Maiello – con una trentina di contagiati tra i poliziotti e una decina di casi tra i detenuti. A proclamare l’agitazione sette sindacati (Uspp, Sinappe, Osapp, Uil-Pa Pp, Fns-Cisl, Cnpp, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdeglidella Polizia Penitenziaria hanno proclamato lo stato didel personale in servizio in tutte le carceri campane, per protesta contro le “insoddisfacenti risposte avute dall’amministrazione penitenziaria sull’emergenza sanitaria in corso”; il riferimento è aldi(Caserta), dove undiha già fatto tre vittime tra gliin venti giorni – il 56enne assistente capo Angelo De Pari, deceduto ieri, il 50enne Giuseppe Matano e il 52enne Antonio Maiello – con una trentina di contagiati tra i poliziotti e una decina di casi tra i detenuti. A proclamare l’sette(Uspp, Sinappe, Osapp, Uil-Pa Pp, Fns-Cisl, Cnpp, ...

