Flavia Scicchitano Depistaggi | smentite e silenzi hanno preceduto il vertice

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Scicchitano

Leggo.it

Depistaggi, smentite e silenzi hanno preceduto il vertice dello stato maggiore del M5S. Prima la fuga di notizie che avrebbe voluto il summit nella villa di Beppe Grillo a Marina di ...Aria - Un film di Chiara Campara, Francesco Di Nuzzo,Montini, Pietro Porporati, Greta. Il tempo della pandemia in un racconto a più voci dall'Italia e dal mondo.. Documentario, Italia, 2020. Durata 25 min.Flavia ScicchitanoPasseggeri come sardine sui vagoni della metro A di Roma. Il tutto in barba alle regole anti-Covid. Ìeri nuova mattinata di passione per i cittadini della capitale alle prese con i..Flavia ScicchitanoNiente erba sintetica e porte, la partita di calcetto si gioca in strada nel cuore di Roma. E a essere presa di mira, ancora una volta, è piazza della Minerva, alle spalle ...