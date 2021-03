Embrioni congelati: è legittimo imporre la paternità in nome di un presunto diritto alla maternità? (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto ciò che riguarda il mondo della riproduzione e della genitorialità ci pone costantemente dinanzi a nuove complicate questioni. Ciò accade perché, rispetto ad altri, questo tema chiama in causa le volontà (o comunque la partecipazione) di tanti soggetti differenti e dei loro diritti. È di qualche giorno fa la notizia che in provincia di Caserta il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha autorizzato una donna a impiantare Embrioni precedentemente congelati, nonostante il parere discordante dell’ormai ex marito. Andiamo con ordine: un primo tentativo di impianto con Fivet (fecondazione in vitro) era stato già fatto dalla coppia, risultato purtroppo fallimentare. A quel punto la decisione comune era stata di congelare alcuni Embrioni in attesa di una nuova occasione, scelta possibile grazie alle modifiche del 2009 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto ciò che riguarda il mondo della riproduzione e della genitorialità ci pone costantemente dinanzi a nuove complicate questioni. Ciò accade perché, rispetto ad altri, questo tema chiama in causa le volontà (o comunque la partecipazione) di tanti soggetti differenti e dei loro diritti. È di qualche giorno fa la notizia che in provincia di Caserta il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha autorizzato una donna a impiantareprecedentemente, nonostante il parere discordante dell’ormai ex marito. Andiamo con ordine: un primo tentativo di impianto con Fivet (fecondazione in vitro) era stato già fatto dcoppia, risultato purtroppo fallimentare. A quel punto la decisione comune era stata di congelare alcuniin attesa di una nuova occasione, scelta possibile grazie alle modifiche del 2009 ...

